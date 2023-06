Vielsalm: les "musicales salmiennes" sont de retour

Tout débutera ce 2 juillet avec Aurel, un Bruxellois et s’inscrit dans la droite ligne des Bertrand Belin, Flavien Berger ou encore Lomepal chez qui il trouve une bonne source d’inspiration. Second rendez-vous le 9 juillet avec Noa Moon. Il y a dix ans, son single "Paradise" se soldait par un énorme succès. Depuis, elle ne cesse d’arpenter plusieurs univers musicaux, de la pop au reggae en passant par le rock, autant en Anglais qu’en Francais. Elle proposera en terre salminenne un spectacle acoustique.

Les cinaciens de Walk on the Moon seront, eux, de la partie le 23 juillet. Ces 7 musiciens avec au chant Marie Gustin plongeront le public autant dans le reggae que dans la soul, la pop ou encore le jazz. Dernier concert de cette édition le 30 juillet avec Laura Crowne & Him ou l’histoire d’une rencontre entre 2 auteurs-compositeurs bruxellois passionnés, Laura chanteuse et Éric producteur poly-instrumentiste. Ils ont été vus sur France 2 chez Nagui avec notamment un live avec les Black Eyed Peas. Notons que la musique ne sera pas absente en août à Vielsalm, bien au contraire. Retenons ainsi le rendez-vous de "Musique en place" les 12 et 13 août.