Un "Trail center" à la Baraque de Fraiture ?

Trois Communes

Les Communes de Lierneux et Manhay, propriétaires de terrains dans la zone, seront associées. L’ASBL qui gère la piste de ski pas ; les ASBL n’étant pas éligibles dans cet appel à projets. Coût estimé: 1 302 000 € TVAC. Le subside escompté est d’un million d’euros. "Ce projet étant structurant, Idélux a accepté d’activer son fond d’expansion économique qui prendra en charge les quotes-parts de Manhay et Vielsalm. Pas de Lierneux, la Commune ne cotisant pas au sein de l’intercommunale", ajoute le bourgmestre. Notons que seuls trois projets seront retenus par la Région et, visiblement, quatre projets à l’échelle wallonne seront (re)déposés.

Car communal

Stéphanie Heyden (min.) se demande si ce projet pourrait exercer une influence sur le potentiel circuit de motocross envisagé dans la région. "On n’a jamais abordé ce sujet-là", répond le bourgmestre. Commentaire de Francois Rion (min.): "On pourra démontrer qu’il se passe vraiment du sport, de façon douce ici. Un million d’euros pour faire du vélo dans les bois, c’est cher, mais bon." Unanimité de mise.

Lors de cette soirée, on retiendra que le conseil s’est également prononcé unanimement pour l’achat d’un car notamment pour le transport scolaire vers la piscine ou vers le hall sportif. "Ce transport sera-t-il autre que scolaire", s’interroge Stéphanie Heyden. "S’il y a un lien direct avec la commune, oui, comme pour, par exemple, le conseil communal des aînés", avance l’échevin Thibault Willem, le bourgmestre enchaînant: "Il faudra le rendre le plus utile possible."