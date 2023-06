Trois frères salmiens pour un hôtel

La pyramide de Vielsalm, située non loin du lac des Doyards, faisait partie du paysage. Elle ne sera bientôt plus. Et les Salmiens ne vont sans doute pas perdre au change, le lieu "ayant vécu" et n’étant plus utilisé aujourd’hui, au point de devenir un potentiel chancre Il fera place bientôt à un hôtel.