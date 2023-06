Expérience insolite à Vielsalm: un repas dans le noir pour sensibiliser au quotidien des aveugles ou malvoyants

Pour l’occasion, la soirée affichait complet, les places étant limitées pour des aspects logistiques. Certains sont venus de loin, notamment du sud de notre province, pour y participer.

Dès l’accueil, Justine Jeanmoye, accompagnatrice sociale à Eqla, nouveau nom de ce qui était depuis plus d’un siècle l’Œuvre nationale des aveugles, l’ONA, donne les consignes, explique le déroulé de la soirée et en rappelle les buts.

Il s’agit, comme souligné, de plonger les participants dans l’univers des non-voyants mais , "il s’agit aussi de rendre acteurs nos bénéficiaires. Les guides de ces repas sont en effet des personnes déficientes visuelles."

Une inversion des rôles qui sonne comme une réelle claque sur le plan personnel: le bonheur de voir prend tout son sens. Le noir, lui, reste impressionnant. Le moindre bruit sonne de façon décuplée. La vue, et c’est paradoxal, est donnée au participant par une personne qui ne voit pas, à l’instar de Nadine, une des guides de la soirée qui assure le service.

Attentionnée, rassurante, "aimant être en contact avec les gens", dit-elle, elle partage son expérience, son quotidien, ses difficultés, sans pour autant se plaindre. Une fameuse leçon de vie.

"De la buée sur le miroir"

Nadine a perdu complètement la vue voici plus de deux décennies. Le monde, aujourd’hui, elle le perçoit comme au travers, note-t-elle, "d’une épaisse buée sur un miroir."

À la table, on écoute mais on parle également. Le noir permet incontestablement de lever certaines barrières, on "ose" discuter avec son voisin, on partage, on goûte, on essaye de découvrir ce qui se cache comme ingrédients derrière le plat proposé.

Le noir s’avère, pour certains, oppressant. Ce l’est moins pour d’autres. Mais contrairement aux guides de la soirée, tous les participants savent que l’expérience se terminera, que la lumière sera de nouveau visible quelques heures plus tard. N’empêche, l’expérience est unique. "Tous les retours sont positifs", constate Justine Jeanmoye, épinglant les impressions reçues autant par les participants que par les guides. Une prochaine soirée de ce type sera organisée à Libramont, le 22 septembre.