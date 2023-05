La 1re station de recharge rapide wallonne inaugurée à la Baraque de Fraiture

La société Fastned, active dans le domaine, portait ainsi sur les fonts baptismaux sa deuxième infrastructure de ce type dans notre pays et la première en Wallonie.

De quoi réjouir le ministre wallon du climat, de l’énergie, des infrastructures et de la mobilité, l’Écolo Philippe Henry. Il le reconnaît, "il y a encore beaucoup de travail à faire", mais, sans conteste, la voie est tracée. Preuve en est avec le rappel des différents objectifs fixés autant par l’Europe, par le Fédéral que par la Région. La transition, autant énergétique qu’en termes de mobilité, est, suivant ses dires, bien en route.

Révolution

Une station comme celle de la Baraque de Fraiture vient compléter un maillage de bornes de recharge, notamment lentes, qui se met en place, de quoi permettre à la voiture électrique de prendre sa place dit-il en substance.

Derrière cette station de recharge, qui en appelle d’autres, le ministre Philippe Henry perçoit "une révolution". Il s’explique: "Il y aura de nouvelles habitudes à adopter, il faudra organiser ses déplacements différemment, profiter du moment de recharge pour planifier une réunion, y participer ou encore manger un morceau".

Porte de la province

Bart Lubbers, cofondateur et président du CA de Fastned, affichait, lui aussi, une mine réjouie lors de cette inauguration, y voyant "un moment spécial", tout comme Tuur De Coninck, boss de Fastned Belgique qui pointe cette station comme un des éléments vers "l’électromobilité" dans une société qui voit son parc automobile s’orienter de plus en plus vers ce système.

Pour sa part, le bourgmestre de Vielsalm, Elie Deblire, met en avant la localisation idéale d’une telle station, le long d’une autoroute et de nationales, et sa pertinence dans une région fort fréquentée par les touristes. "C’est une nécessité dans notre province, dont la porte d’entrée se situe ici, à la Baraque de Fraiture", avance-t-il. Le ruban pouvait être coupé et les premières voitures (rapidement) rechargées.

De l’électricité verte venue du réseau

L’idée d’une telle station a été lancée par le propriétaire d’un établissement Horeca joignant la nouvelle infrastructure. Une partie du terrain où est établie cette dernière appartenant à la RTBF. Institution publique, elle a lancé un appel d’offres pour la valorisation du lieu, appel remporté par Fastned.

Les panneaux photovoltaïques placés sur le toit garantissent "une autonomie du site", notamment pour son éclairage souligne Tuur De Coninck, de Fastned Belgique. "L’électricité pour les bornes de recharges est issue du réseau et est garantie verte", ajoute-t-il.

Sur le plan urbanistique, la société a respecté les prescrits édictés et le bois est omniprésent. Le toit, futuriste, permet une identification claire de l’endroit, en cohérence avec les autres stations de la même société et offre un abri aux utilisateurs. Fastned continue à prospecter en Wallonie, autant avec le public que le privé et deux nouvelles stations sont en cours de finalisation. Mais silence radio actuellement sur leur localisation.