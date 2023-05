"Les acteurs d’un soir" jouent Feydeau à Vielsalm

La troupe "les acteurs d’un soir" présente "L’hôtel du libre-échange" une pièce de Georges Feydeau mise en scène de Marine Paquay et Ludovic Willem. Trois représentations sont prévues en la salle du Cercle Saint-Gengoux à Vielsalm. Si la soirée du vendredi 26 mai affiche déjà "complet", il reste des places pour le samedi 27 mai, 20 h 15 et le lendemain, dimanche 28 mai, 15 heures. L’histoire ? Pinglet, entrepreneur en bâtiment marié à une femme acariâtre, est épris de l’épouse de son ami et associé, l’architecte Paillardin. Celui-ci devant s’absenter pour une expertise, Madame Paillardin, lassée de la froideur de son mari, accepte le rendez-vous secret que lui fixe Pinglet. Les deux terminent leur soirée dans l’hôtel du libre-échange. Ce qu’ils ignorent, c’est que Paillardin s’y trouve également. L’hôtel est aussi le lieu de rendez-vous de la bonne de Pinglet et du neveu de Paillardin. Enfin, Mathieu, un ami de province descendu à Paris avec ses trois filles, y loge lui aussi. Le public pourra découvrir ou redécouvrir sur les planches des artistes du cru: Philippe Rigo, Dorothée Lejoly, Yannick Berny, Carine Jeunejean, Pascal Zinnen, Marie Lassine, Jonathan Counson, Marie Huet, Ronald Fohn, Carla Englebert, Olivier Paquay, Enola Boes, Thibault Willem, Christine Lallemant, Pascal Willem, Pascale Neten et Pierre Willem. Kevin Delvaux lui, sera à la régie. La participation aux frais est fixée à 8 € (7 € en prévente)