Comme en 1999 où, lors du rassemblement des sorcières organisé à Vielsalm, les groupes des sorcières de Beselare et celui des macralles salmiennes se rencontrent et trouvent des atomes crochus, passant par la défense du folklore, l’amitié, la convivialité. Les contacts vont se poursuivirent, les invitations réciproques également, les défilés et autres soirées tout autant.

Le 14 juin 2008, un pas supplémentaire était franchi avec le jumelage officiel des deux communes, celle de Zonnebeke, où la localité de Beselare se trouve et Vielsalm.

Il y a quelques jours, le quinzième anniversaire de ce jumelage était dignement fêté.

Sens du jumelage

Lors de la partie protocolaire, tout comme les différents intervenants, le bourgmestre des lieux, Élie Deblire, a rappelé l’essence de ce jumelage: "Rassembler, unir les personnes d’où qu’elles viennent, marier les cultures, enrichir les connaissances. s’ouvrir aux autres et aux différences" et de poursuivre: "Loin de nous donc l’idée de fermer nos frontières et de nous limiter à notre vécu local. C’est dans cette optique que notre jumelage prend tout son sens. Bien sûr, nous sommes fiers de notre commune, de notre région, tout comme vous l’êtes de la vôtre. Mais nous avons aussi conscience de vivre, ensemble, dans un très beau pays, et un pays riche de sa diversité culturelle. À nous de savourer notre chance et de nous montrer ouverts, tolérants et accueillants."

Un échange de cadeaux a ponctué la partie officielle de ces festivités.