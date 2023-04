Cyberattaque chez IBV à Vielsalm: l'entreprise refonctionne enfin normalement

L’entreprise IBV a repris toutes ses activités en ce début de semaine. Les serveurs de la société, qui avaient été envoyés à Cologne mais aussi à Luxembourg-Ville, ont pu être cryptés. IBV a ensuite pu récupérer toutes ses données sans devoir payer les ravisseurs.

Pour rappel, suite à la cyberattaque, il était impossible d’imprimer les étiquettes assurant la traçabilité des lots de la scierie.

"Nous savons enfin par où les hackers sont passés, explique Ralph Urfels, gérant de la société luxembourgeoise Multidata, qui a apporté une assistance informatique à IBV pendant la crise. C’est une bonne nouvelle, t outes les unités ont redémarré ce début de semaine sans exception. Les étiquettes sont de nouveau imprimées et la traçabilité des lots est de nouveau faisable."

Pour que pareille situation ne se reproduise plus, IBV a renforcé la sécurité informatique de son site de Vielsalm. "Nous avons un deuxième serveur qui restera à Luxembourg-Ville, de sorte à avoir un serveur externe, reprend Ralph Urfels. De plus, pour les accès VPN, il faut désormais une double autorisation. Un SMS est envoyé pour confirmer cet accès. C’est plus lourd mais il y a une plus grande garantie de sécurité."

Dirigeants et travailleurs peuvent donc désormais travailler de manière plus sereine.