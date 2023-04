Vielsalm: l’abbé Jean Timmermann avait une foi inébranlable

C’est ce mardi que l’abbé Jean Timmermann a été conduit vers sa dernière demeure, à l’issue d’une messe célébrée à Bastogne, là où il avait été prêtre auxiliaire et où il résidait. Plusieurs témoignages forts y ont remis en perceptive la vie de ce prêtre. Né à Eynatten dans la communauté germanophone du pays, en 1937, il intègre le séminaire de Namur en 1958 et est ordonné prêtre en juillet 1962. Il endossera des charges de vicaire et de prêtre à Saint-Hubert, Aubange, Petit-Thier (Vielsalm). Pendant son ministère, Il sera également aumônier des chasseurs ardennais à la caserne de Rencheux et au monastère d’Hurtebise, président de Pouvoir organisateur dans des écoles libres.