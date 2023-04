Après la cyberattaque de l’entreprise IBV à Vielsalm: "Nous travaillons actuellement à l’aveugle"

Pour rappel, celle-ci compte une unité de fabrication de pellets et une unité de cogénération. C’est la première qui est impactée par le piratage, de même que le service comptabilité.

"Nous n’avons toujours pas accès aux données qui assurent la traçabilité"

Depuis hier, toutes les lignes de production ont pu être remises en route. Sur le site, les employés sont fidèles au poste comme si rien ne s’était passé. Pourtant, la cyberattaque les impacte tous ou, en tout cas, une grande majorité d’entre eux. Les machines carburent ; les pellets sont produits ; la scierie fonctionne et les camions font des va-et-vient. L’entreprise tourne donc pleinement, du moins si l’on peut dire.

En effet, la production d’étiquettes permettant la traçabilité des lots ne peut toujours pas être assurée. "Nous avons réussi à remettre en route nos lignes de production à l’aide d’une solution provisoire. Celle-ci permet de combler l’absence des serveurs principaux qui ont été envoyés dans des laboratoires à l’étranger pour être cryptés, explique Fabien Domange, responsable du site de Burtonville pour le groupe Wood & Energy, alors qu’il se trouve dans la salle de contrôle. Nous n’avons toujours pas accès à nos données. Depuis hier, nous travaillons à 100% sur l’ensemble de nos activités, que ce soit la partie énergie ou la partie bois. Cependant, nous travaillons à l’aveugle car notre stock n’est plus disponible dans le système informatique, nous devons donc procéder de manière beaucoup plus manuelle, avec un suivi à l’ancienne."

Les serveurs ont pu être décryptés

Les clients de l’entreprise, quant à eux, ne devraient pas ressentir trop de désagréments quant à cette cyberattaque.

Sur site, tout le monde est encore bien occupé.

"Mes collègues et moi-même sommes tous d’accord pour dire que cette attaque est très performante, explique Ralph Urfels, gérant de la société Multidata, qui apporte une assistance informatique à l’entreprise IBV. Pour rappel, 9 Térabits de données ont été piratés. Heureusement, et c’est la bonne nouvelle du jour, le laboratoire situé à Luxembourg-Ville a su décrypter tous les fichiers qu’on leur avait envoyés pour analyse. Le disque est en route et nous allons tout de suite commencer à essayer de récupérer ces données. Cela devrait prendre entre vingt-quatre et trente-six heures."

Actuellement, tout le monde garde bonne mine, avec l’espoir que tout revienne à la normale aussi vite que possible.