Éoliennes de Mont-le-Soie: le projet avance

Skate park

François Rion (min.) abonde et note: "Ne figeons pas la situation dans l’immobilisme et votons cette convention." Il ne sera pas suivi, ni par le groupe socialiste qui pose un "non" tout comme sa colistière Anne Wanet, ni par son autre colistière, Catherine Desert qui s’abstient, tout comme Nico Drehsen (maj.). Le reste de la majorité se montrant favorable. Dans un autre registre, le conseil a unanimement adopté le cahier des charges pour la désignation d’un auteur de projets pour la création d’un Skate Park au cœur de la cité, l’ancien affichant déjà 20 ans. "Il s’agit d’une réflexion menée avec le conseil des jeunes et la Maison des jeunes", souligne l’échevin Thibault Willem. Cette fois, outre certains modules, le sol sera creusé. Un budget de 200 000 € est prévu pour ce chantier. Un subside a été sollicité auprès d’Infrasport.

Éclairage public le week-end

Notons que le conseil s’est montré favorable, après la période de test de plusieurs mois, sur l’allumage de l’éclairage public le week-end et les veilles de jours fériés, au grand dam du groupe Écolo qui souhaitait que la situation actuelle soit prolongée. Ce groupe votera contre, Jérôme Derochette (min.) s’abstenant. Le bourgmestre arguant, dans ce dossier, que le souhait du chef de corps de la zone de police allait dans ce sens et que techniquement, il fallait tenir compte des avis des communes limitrophes.