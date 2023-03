Première en Wallonie: une station de recharge rapide à la Baraque de Fraiture, 300 km d'autonomie en 15 minutes!

Ce sera une première en Région wallonne et une vingtième en Belgique. Une station de recharge rapide va s'établir à la Baraque de Fraiture (Vielsalm), au pied de la tour RTBF, à proximité d'une sortie de la E25. Une situation idéale pour le promoteur, la société hollandaise Fastned. "La station se situe à proximité d'un des plus grands axes routiers de la Région wallonne, l'autoroute E25. Cette station de recharge ultrarapide constituera un point de ravitaillement pour des milliers d'électromobilistes dans le sud du pays, explique la société. Cette station de recharge à La Baraque de Fraiture s'inscrit dans le plan de la Région wallonne d'ouvrir une station de recharge tous les 60 kilomètres le long des autoroutes et autres voiries importantes d'ici juin 2026."