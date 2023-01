Vielsalm: les aides sociales en hausse

L’aide sociale augmente. C’est un fait. La présidente y voit deux explications: la hausse des demandes principalement pour les loyers et l’énergie et, deuxièmement, l’arrivée des réfugiés ukrainiens, certes compensée en recettes par le fédéral.

Un nombre RIS stable

Effet direct, le budget 2023 s’équilibre à la somme de 5 992 000 €, soit 1 670 000 € de plus qu’en 2022. La dotation communale, elle, passe de 1 147 000 € l’année dernière à 1 400 000 €. À l’issue de la présentation, la conseillère Stéphanie Heyden (min.) pointe, de façon positive, que le nombre de Revenus d’Intégration Sociale, RIS, est assez stable, étant de 75 en novembre dernier contre 79 un an avant.

Marie-Françoise Collas souligne que ce sont surtout les aides directes qui sont en augmentation, Isabelle Colson, directrice générale du CPAS notant pour sa part que les dossiers RIS ouverts en 2022 étaient de 175, souvent pour une courte période. Unanimité sur ce budget.

Plaine de jeux à Petit-Thier

De cette séance, on retiendra l’adoption du nouveau règlement général de police. Le bourgmestre Elie Deblire en présente les principales modifications. Du côté de la minorité, autant chez François Rion que chez Stéphanie Heyden, on insiste pour un travail de communication notamment via le Salminfo. Le conseil s’est également montré favorable à la réalisation d’une nouvelle plaine de jeux à Petit-Thier.

En fin de séance, une motion pour la libération d’Olivier Vandecasteele, détenu en Iran, a été adoptée par tous les mandataires.