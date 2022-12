Le Salon du vin de Vielsalm en sera à sa 21e édition ce week-end des 10 et 11 décembre

"Un immense plaisir." C’est par ces mots que Philippe Closjans, de l’U.S. Halthier, annonce le retour du Salon du vin et des produits de bouche de Vielsalm. Le COVID avait empêché l’organisation de l’édition 2020 et, l’année dernière, c’est une version minimale de cet incontournable en Haute-Ardenne qui était mise sur pied. Cette fois, on en revient aux fondamentaux.