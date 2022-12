En un an, les pompiers de Vielsalm ont effectué 1 650 sorties

Lors de ce dernier, les chiffres des interventions du poste local ont été livrés, preuve de l’importance de ce poste dans le maillage de la zone de secours du Luxembourg. Ainsi, entre le 1er décembre 2021 et le 3 décembre 2022, 1 200 sorties ont été enregistrées pour l’ambulance et près de 450 pour les pompiers. Le bourgmestre des lieux, Elie Deblire a tenu à remercier toutes ces femmes et ces hommes qui œuvrent pour le bien de la collectivité, faisant également le point sur le budget de la zone de secours.