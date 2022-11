Et pourtant le duo devait répondre d’un vol à main armée dans une boulangerie de Salmchâteau (Vielsalm), ainsi que deux tentatives, trois jours plus tard, dans deux petits commerces dans la région de Bastogne. Le 19 août dernier, le duo était parti de Bastogne à Liège pour se fournir en drogue. Celui qui avait une voiture hébergeait alors son copain. En chemin, tous deux se sont arrêtés à Salmchâteau. Le chauffeur s’est garé près d’une boulangerie pour la braquer avec un pistolet factice. Butin du vol avec violence: 499 €.

Le braqueur, comparaissant détenu, avait expliqué devant le tribunal dit qu’il manquait d’argent pour acheter des stupéfiants.

Mais il affirmait aussi que son copain, attendant dehors, n’avait rien vu et même rien su. Trois jours plus tard, les deux copains, selon leurs explications, seraient partis faire des courses du côté de Bourcy (Bastogne). Le chauffeur s’est garé près d’une supérette à Bourcy. Avant de voir revenir son copain, à moitié torse nu… Et pour cause, le braqueur venait d’être maîtrisé par le gérant du magasin qu’il voulait braquer. Une tentative avait aussi eu lieu dans un magasin à Bastogne.

Le braqueur a toujours affirmé que son copain, qui le véhiculait en plus de l’héberger, n’avait absolument rien à voir dans tous ces faits dont il ignorait donc tout.

Des explications non-jugées crédibles

Pas de quoi convaincre le parquet estimant que le copain était coauteur.

"On se gare systématiquement plus loin que les commerces et non devant, avait relevé le procureur Dimitri Gourdange. Difficile d’imaginer que l’autre prévenu ne se doute de rien ou n’ait jamais vu l’arme."

Dans son jugement, le tribunal estime aussi que les explications sont dénuées de crédibilité car le chauffeur a accompagné, à trois reprises, son copain qui était armé. Ce dernier, retient aussi le jugement, s’était fourni ensuite en stupéfiants, alors qu’il était à priori sans argent. Stupéfiants dont il avait donné une partie à l’autre prévenu.

Le premier prévenu, Olivier Goose, écope de 30 mois de prison. Son copain qui l’hébergeait, et qui l’a véhiculé, est, lui, condamné à une peine de probation autonome de deux ans.