« Vielsalm en poche, » une appli communale

L’offre de communication de Vielsalm s’étoffe encore un peu plus avec « Vielsalm en poche ! » À l’instar d’autres communes, la cité salmienne vient de lancer son application mobile, gratuite et très conviviale. « Disponible sur Android et sur iOS, « Vielsalm en poche » se veut moderne, ergonomique mais surtout enrichie d’informations pratiques et utiles aux citoyens » commente-t-on sur les hauteurs ardennaises. De nombreux services sont disponibles via cette application : le calendrier de la collecte des déchets, les horaires des bus, l’actu de la commune, ses événements, des infos sur les différents services communaux.. En activant les notifications d’alerte, l’utilisateur suit en direct l’actu. « Cet outil est un véritable lien numérique entre l’administration communale et l’utilisateur ! À tout moment de la journée il peut accéder, en quelques clics seulement et de façon intuitive, à une multitude d’informations sur Vielsalm » ajoute-t-on. Le téléchargement se fait via les plateformes habituelles, en tapant « Vielsalm en poche. » Notions qu’il est également possible d’accéder à ces infos sans télécharger l’application, simplement via le site « vielsalm.enpoche.be. »