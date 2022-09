Les équations à plusieurs inconnues, il connaît parfaitement.

Pourtant, la présentation des projets du Plan d’investissement communal (PIC) et du Plan d’Investissement Mobilité Active Communal et Intermodalité (Pimaci) s’apparente à une véritable quadrature du cercle.

Il faut tenir compte de la hausse des prix des matériaux, du décret Walterre, des complexités autant administratives que techniques, de l’analyse en aval par quatre administrations différentes avec deux ministres aux manettes, sans compter un quadruple annoncé, mais non confirmé, de l’enveloppe Pimaci.

Une solution?

"Des Communes renoncent actuellement aux subsides Pimaci, voire même aux subsides PIC", constate l’échevin qui estime que le Pimaci notamment n’est "pas adapté aux zones rurales".

Il ajoute: "Il y a un effet "poudre aux yeux". On nous demande une planification à trop long terme avec trop d’incertitudes. On estime aujourd’hui pour des travaux qui pourraient être réalisés en 2024, 25 ou encore seulement en 2026!".

Et de proposer une solution, celle visant à octroyer un droit de tirage et donner davantage d’autonomie aux Communes avec contrôles à la clef.

Les fiches

En attendant que cette solution percole jusqu’aux autorités, l’échevin présente les différentes fiches qui composent ce PIC-Pimaci.

Dans l’ordre, elles concernent la réfection de la rue du Vivier à Rencheux (estimation: 1636367 €, part communale: 468319 €), la réfection de 3 voiries et l’égouttage à Regné (estimation 847177 €, part communale: 164000 €), la liaison cyclable Becharpré-Gare de Grand-Halleux (estimation: 104943 €, part communale: 16790 €), la réfection des trottoirs et de voiries à Cahay (estimation: 1010911 €, part communale 293363 €), la réfection rue Eysden-Mines à Grand-Halleux (estimation: 1480990 €, part communale: 487268 €) et la réfection de trois voiries et du carrefour à Ottré (estimation: 647345 €, part communale: 239517 €). À ces fiches s’ajoutent quatre dossiers "égouttage"pris en charge par la SPGE.

En fin d’exposé, le conseiller Francois Rion (min.) demande si le vote concerne les fiches "et également les conclusions, qui sont un peu des états d’âmes? Ces fiches sont sans doute le bon choix".

C’est sur ces dernières que le conseil est unanime.