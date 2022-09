Il a fermé ses portes dernièrement. Sept rendez-vous et sept succès, avec une trentaine de chalets, une dizaine de tonnelles et autres food-trucks.

"Nous avons accueilli entre 35 et 40 exposants selon les dates, constate, Nathalie Delacollette, de l’ADL de Vielsalm, organisateur de l’événement.Les retours des visiteurs sont extrêmement positifs, principalement concernant le cadre, mais aussi la qualité des artisans et producteurs présents."

Le succès populaire était bel et bien là, même s’il est toujours difficile de donner des chiffres, l’entrée étant gratuite."Sur base du nombre de visiteurs lors d’autres événements à Farnières et de l’occupation des emplacements de parking, on estime qu’il y avait plus de 1000 visiteurs voire 1500 à chacun des marchés."confie Nathalie Delacollette

Exposants ravis

Les exposants, eux, sont également ravis:"Nous avons déjà eu quelques retours, presque tous positifs, mais on attend le débriefing pour tirer des conclusions. Cependant, nous constatons que les bars ont très bien vendu, les producteurs qui faisaient de la nourriture à emporter également. Cela a été un peu plus compliqué pour ceux qui vendent des produits frais, comme du fromage par exemple. Il semble qu’ils aient fait un chiffre un peu moins bon que les autres années. On suppose que la chaleur en est la responsable."ajoute notre interlocutrice. Le marché devrait revenir à Farnières lors de l’été 2023.

Les mardis à la gare

En attendant, chaque mardi, c’est le "petit marché des producteurs" qui reprend ses droits, près de la gare de Vielsalm et ce jusqu’à la mi-décembre.

"Il y aura chaque mardi des légumes, des fromages et autres produits laitiers, des charcuteries, du pain, des confitures. La brasserie de la Lienne y proposera également ses produits"ponctue la responsable de l’ADL salmienne.