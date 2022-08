Vielsalm: Vers une nouvelle convention pour le Centre européen du Cheval de Mont-le-Soie

Service à la filière

Cette visite ne devait rien au hasard. Fin de cette année, en effet, la convention qui lie la Région wallonne au Centre prend fin. Dans ce cadre, Mont-le-Soie se voit doter, actuellement, d’un montant de 650000 € par an à charge pour lui d’œuvrer dans le développement et dans le service à la filière équine.

Notons que parallèlement, Mont-le-Soie génère des ressources propres par le biais de partenariats mais également via la reproduction, le tourisme et le sport. La volonté qu’une nouvelle convention-cadre soit signée pour la période 2023-2025 est bien entendu présente dans le chef de l’institution salmienne.

S’appuyant sur le travail déjà conséquent des dernières années, deux grands axes sont mis en avant pour motiver la reconduction de ce partenariat. Le premier, comme l’explique le professeur Didier Serteyn, touche le socio-économique.

Le Centre, comme beaucoup de structures, a été touché par la crise sanitaire et le sera par les impacts de la guerre en Ukraine. Plusieurs projets de diversifications visant notamment l’élevage à la ferme figurent dans les cartons, tout comme une volonté de participer encore plus au développement de la filière.

«Sécuriser les acteurs»

Autre axe mis en avant, celui de la recherche et du développement. Là aussi, on visera encore à la"préservation génétique et biotechnologie de la reproduction", à l’optimisation des conditions d’élevage et à la valorisation des jeunes chevaux. De nouveaux outils d’analyse, notamment 3D devraient apporter une plus-value à l’endroit. Les projets d’investissements sont également importants.

Epinglons des mises aux normes et la volonté d''extension des infrastructures notamment avec un nouveau manège couvert et l’acquisition de terrains proches du site. À la lumière de ces denses exposés, le ministre Willy Borsus a mis en avant les nombreux atouts de Mont-le-Soie, notamment dans le domaine de la recherche. Il a également insisté sur l’importance de"sécuriser les acteurs et leur permettre de se projeter dans l’avenir".

Dans cette optique, il plaidera auprès du Gouvernement wallon pour la"poursuite de la convention", avec des modalités qui, dit-il"se devront d’être définies."