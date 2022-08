Si j’ai choisi de m’en écarter à Limerlé, c’est parce que c’est l’été, qu’il fait chaud et que j’ai entendu parler d’un lac où faire trempette, à Chérapont. On peut aussi y pêcher la truite, mais moi j’ai préféré l’attraper directement dans mon assiette, à la brasserie du domaine.

Le retour des points-nœuds

Ça y est, nous sommes de retour dans la région des points-nœuds. Ce système de navigation prévu pour les cyclistes et qui va nous permettre de sillonner les routes de la Haute Ardenne sans avoir recours à une panoplie de cartes ou un GPS. Il suffit d’être très attentif et de suivre les différents numéros sur les panneaux qui balisent notre itinéraire.

Cet itinéraire, il est franchement sympa. Si le début était assez monotone, avec pour seule distraction les autres mordus de la pédale ou quelques camps scouts, après Gouvy on retrouve un terrain de jeu beaucoup plus varié. Des petites routes qui relient les villages aux maisons de schiste mais aussi, après Commanster, un superbe chemin à travers bois. S’arrêter une minute, s’asseoir et écouter les bruits de la forêt est tout vivifiant.

Un relais pour les voyageurs

Dans toutes les belles histoires qui se passent en forêt, il y a une chaumière où reprendre des forces. La nôtre, elle se trouve à Burtonville, à mi-chemin. Elle-même rôdée à ce genre d’expédition, la tenancière aura préparé pour nous des tartes faites maison et bien sûr, sortira du frigo quelques bières locales comme la Farnières ou la SchMack.

Attention tout de même, l’établissement n’ouvre que le week-end et il est avisé de consulter son profil Facebook pour voir si les hôtes ne sont pas en vadrouille.

Dernière étape : Li Viye Såm

Arrivés à Vielsalm, on retrouve un autre lac mais dans celui-ci, il est interdit de se baigner. Tout de même, le cadre est sympa. Justement, le dimanche 14 août (demain), de nombreux artisans vont se rassembler autour de l’eau pour la journée du Lac des Doyards. L’occasion rêvée pour goûter les produits du terroir qu’on aurait pu louper en route!

Pour passer la nuit, les opportunités ne manquent pas. Bien sûr, il y a deux jardins dans lesquels poser sa tente, qu’on retrouvera via Welcome to My Garden, mais il y a aussi leHangar des Voyageursà Petit-Halleux. 7 km plus loin.

Dans le hangar, on y entrepose des voyageurs, certes, mais dans un confort tout à fait digne de recevoir les Rois mages. La décoration et les matériaux naturels du bâtiment ne laissent pas de marbre et les propriétaires ont fait en sorte que le globe-trotter éreinté ne manque de rien. Il sera d’ailleurs possible de commander un repas pour le soir et pour le matin.

https ://www.lehangardesvoyageurs.com/fr

Une infortune et un bon samaritain

En cours de route, j’ai pris la peine de faire une petite halte afin de bayer aux corneilles. J’étais tellement concentré sur l’activité qu’en repartant j’ai oublié d’emporter mon sac à dos avec toutes les notes et le matériel utile au reportage. Andouille. Fort heureusement pour moi, une bonne et honnête âme de la région a pris le soin de le récupérer et de le rapporter intact au poste de police de Bastogne. Je la remercie.