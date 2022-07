La piscine de Grand-Halleux accessible après un sérieux lifting

Les premiers « ploufs » dans la piscine du camping des Neufs Près de Grand-Halleux (Vielsalm) viennent d’être enregistrés ce week-end. Quoi de plus normal, serait-on tenté d’écrire. Et pourtant, pour les autorités salmiennes et la Régie Communale Autonome, la RCA, qui gère les lieux, il s’agit d’un « pari osé et réussi ». En effet, en juillet dernier, la piscine connaissait les affres des inondations. Parallèlement, un sérieux relifting avait été prévu pour ce lieu emblématique de la localité. « Depuis la mi-mai, des travaux conséquents ont été réalisés au niveau du bassin extérieur : système de chauffage, tuyauteries, étanchéification. De quoi faire de l’endroit une piscine extérieure digne de ce nom », pose Thibault Willem, échevin de travaux. Plus de 200 000 € sur fonds propres ont été dégagés dans le cadre de ce chantier. Un remboursement de l’assurance et une possible intervention des fonds des calamités sont attendus, faisant suite aux intempéries de l’année dernière. Si ces inondations avaient touché la piscine, elles avaient également provoqué des dégâts aux terrains de tennis et à l’aire multisports. Là aussi, tout est rentré dans l’ordre pour cette saison touristique. Notons également que si les investissements sont conséquents, les prix pour accéder aux infrastructures n’ont pas été majorés. J-M.B.