40 ans et une nouvelle salle pour le musée du coticule à Salmchâteau

Que de monde, ce jeudi en fin d’après-midi, au musée du coticule à Salmchâteau (Vielsalm). Il est vrai que l’événement, le double événement serait-on tenté d’écrire, était de taille. Première festivité, le musée fêtait ses 40 ans. "Le 27 juin 1982, le musée ouvrait ses portes, après plus de 25 mois de travaux et d’efforts menés par l’ASBL Val du Glain, Terre de Salm. Depuis 40 ans, le musée a accueilli plus de 115000 visiteurs", précise l’échevin du patrimoine, Thibault Willem, qui se plaît à mettre en avant les nombreux atouts d’un tel lieu. L’institution a établi ses quartiers dans un atelier de pierre à rasoir construit il y a un siècle. Tombé dans l’oubli après sa fermeture au milieu des années 1950, il propose aujourd’hui une vision de ce passé industriel de la région, basé sur ce coticule, cette pierre à aiguiser unique au monde. Toutes les richesses du sous-sol salmien ont d’ailleurs été mises en perspective lors de ce quarantième anniversaire, par le biais d’une conférence magistrale du professeur de minéralogie de l’université de Liège, Frédéric Hatert.