Venu se réfugier là avec son mobilhome suite aux inondations, un campeur a eu maille à partie avec l’un de ses voisins de parcelle.

Très énervé, l’individu a alors commencé "à circuler comme un fou à travers le camping" , déclare MeCédric Bernes, partie civile pour quatre policiers de la zone Famenne-Ardenne.

Le comportement du campeur paraît à ce point agressif et menaçant que la gérante est obligée de faire appel à la police pour calmer les esprits.

"Quand la police est arrivée, mon client était apaisé", avance MeÉmilie Taideman, avocate de la défense.

"Pas du tout! Le campeur, très énervé, a refusé de donner ses documents d’identité et a copieusement injurié les policiers.Ils ont dû finalement le menotter pour le placer dans le combi.Et dans le véhicule de police, il se débattait encore et shootait dans les sièges", avance l’avocat de la partie civile, MeBernes.

" Non, ce sont les policiers qui se sont montrés menaçants envers moi et ils ont poussé ma femme enceinte" est la version du prévenu.Son avocate ajoute même que les choses se sont dégradées avec les policiers parce que " le campeur voulait que les policiers s’éloignent du mobile home pour ne pas réveiller la maman qui dormait dans le véhicule."

Coups violents

Le campeur s’est véritablement déchaîné contre les policiers.L’un d’entre eux a reçu un coup de poing au visage et s’est retrouvé deux jours en incapacité de travail.Une autre inspectrice, elle, a reçu un coup de pied dans le thorax, mais heureusement avait un gilet pare-balles.

Le procureur de division, Dimitri Gourdange, dit ne pouvoir tolérer l’attitude agressive du prévenu et sa conduite dangereuse à travers le camping. Le prévenu a déjà été condamné plusieurs fois pour coups et blessures. M.Gourdange réclame une peine d’un an de prison et 200 € d’amende.

La défense plaide en faveur d’une suspension probatoire dans la mesure où le prévenu est père de quatre enfants et demandeur d’emploi." Mon client est réputé calme et serviable quand il n’a pas bu. Permettez-lui de poursuivre la formation de la gestion à la frustration, formation qu’il a entamée" , soutient MeTaildeman.

Le jugement sera rendu le 11août.