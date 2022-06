Modification budgétaire : l'incertitude plane à Vielsalm

Avancer

Le grand argentier le concède d’emblée: le contexte est particulier, l’inflation est en forte hausse. " Les effets de la crise "Covid-19" sont toujours bien présents, dit-il. Ils sont désormais amplifiés par le contexte géopolitique et le conflit russo-ukrainien." Il souligne cependant son credo: "C’est sur ce terrain instable, quelques fois sinueux, qu’il faut continuer à avancer, à notre niveau, parfois à tâtons, pour continuer de répondre aux attentes des citoyens, poursuivre notre mission de service public et développer des projets d’investissements réfléchis au profit du plus grand nombre". L’échevin détaille les différentes modifications, de la hausse de la dotation au CPAS de près de 100000 € à l’augmentation des moyens pour permettre l’indexation des salaires.

Sur le plan des travaux, on se veut prudent, prévoyant plusieurs augmentations qui inévitablement seront de mise.

Nouveaux projets

Ce qui n’empêche l’apparition de nouveaux projets: PIC 2022-2024, remplacement des châssis et de la verrière de l’espace citoyen ou encore l’introduction, via un appel à projets, d’un dossier visant à couvrir la Place Bruyère en Vosges.

L’exposé, qualifié "d’éclairant" par le bourgmestre Elie Deblire, sera ponctué par des questions de la minorité. Au final, les modifications budgétaires seront adoptées par la majorité et la minorité PS. Comme annoncé, le groupe Écolo s’abstiendra. La soirée a été marquée par l’adoption, à l’unanimité, des comptes du CPAS. Ces derniers ont été présentés par la présidente Marie-Françoise Collas, qui a détaillé l’ensemble des nombreux services proposés par son institution.