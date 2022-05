Hooverphonic, tête d’affiche du Let There Be Rock de Vielsalm

Dévoilant la tête d’affiche du rendez-vous salmien: Hooverphonic with Orchestra. "On ne les présente plus. Ce groupe est devenu au fil des années un des meilleurs de notre pays. Hooverphonic sera sur scène accompagné d’un orchestre", enchaîne Alain Dubru qui se réjouit: "Actuellement, deux seules dates sont prévues en Wallonie, dont une à Vielsalm." Ce sera pour le samedi 10 septembre.

Ambiance

Avant ce point d’orgue, le festival proposera John L., qui avait déjà tâté de la scène au LTBR il y a un an avec un concert de covers de Scorpions. Cette fois, cet ancien de The Voice revient avec ses propres compositions. Suivront Manu Lanvin and the Devil Blues. Le fils de l’acteur Gérard Lavin s’est fait un nom et ses concerts sont toujours de très haute facture. Le vendredi 9 septembre, ce sera encore "Le rendez-vous de l’ambiance et des ambianceurs" , souligne Alain Dubru.

Josy & The Pony, le groupe de Fanny Gillard, animatrice de Classic 21 ouvrira la soirée. Les Gauffs, que l’on ne présente plus, enchaîneront avant que Mister Cover ne ponctue cette première journée de festival. Avec un tel programme, le LTBR veut définitivement se positionner comme un des grands rendez-vous musicaux de l’année dans la région. Son expertise et la qualité des artistes accueillis avaient déjà confirmé cette affirmation.

Accessible

Derrière cela, on prône une accessibilité pour tous. "Comme c’est le cas depuis le début, l’entrée est gratuite pour les moins de 16 ans. Nous voulons que cela reste un week-end familial" affirme Alain Dubru. Les prix sont, eux aussi, plus qu’abordables! Le pass pour le week-end est à 55 €, frais compris. Un montant qui est de 48 € s’il est acquis avant le 1er août. Pour ce même pass, les étudiants devront débourser respectivement 43 ou 38 €! Les prix en formule journalière défient, eux aussi, toute concurrence.

Notons que des pass VIP seront également mis en vente et qu’une formule pour les entreprises est organisée. Les réservations seront possibles dès le milieu de cette semaine, via le net.

www.ltbr.be