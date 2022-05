Elodie Christophe, originaire de Vielsalm, sort son premier roman

Des recettes

Ce roman n’est pas uniquement un roman, il est bien plus. Plongeant le lecteur dans l’univers de la pâtisserie et de la gourmandise, Élodie Christophe a eu l’idée de demander à cinq pâtissières de réaliser des recettes évoquées dans les pages de Derrière le rideau. Ces recettes sont disponibles à la fin de l’ouvrage et sur le site internet de l’auteure. Parmi ces pâtissières, à côté d’artisans de Liège, Braine-l’Alleud ou Thuin, se trouve Stéphanie Remacle de Vielsalm. Vielsalm. Un nom qui parle à l’auteure. Elle est en effet originaire de cette ville. Si elle a émigré aujourd’hui à Esneux, ses attaches avec sa cité natale sont encore bien présentes. Trentenaire, Élodie Christophe a toujours été passionnée par l’écriture. "J’ai toujours écrit. Des poèmes d’abord, une première histoire sauvegardée sur disquette à douze ans, puis une seconde terminée à la fin de l’adolescence" , confie-t-elle. Elle travaillera comme journaliste en presse écrite chez nos collègues du Jour-Verviers. "Un boulot qui m’a permis de continuer à jouer avec les mots." Aujourd’hui, elle a monté sa propre agence de communication où, là aussi, l’écriture est bien entendu omniprésente.

Dédicaces à Bastogne et Vielsalm

Élodie Christophe, derrière cette passion pour l’écriture, adore partager son expérience dans le domaine. Pour s’en rendre compte, un simple détour par Vielsalm, le jeudi 19 mai, en apportera la preuve. L’auteure sera en effet l’hôte de la bibliothèque locale pour présenter son premier roman. Une présentation qui sera ponctuée par une séance de dédicaces. Rendez-vous à 18h30. Autre rendez-vous dans notre province, quelques jours plus tôt, le samedi 14 mai, de 15h à 17h30 à la librairie Croisy à Bastogne. Là aussi, Élodie Christophe y dédicacera Derrière le rideau. Le roman est disponible dans certaines librairies et peut-être commandé via le site de l’auteure.

www.elodiechristophe.be