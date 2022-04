Seulement une trentaine de jeunes au salon du job étudiant à Vielsalm

Le succès, lui, est un peu mitigé si l’on prend en compte les années précédentes. Une trentaine de jeunes avaient, en effet, fait le déplacement. Soit moins que d’habitude. Beaucoup de ces étudiants étaient jeunes, une quinzaine d’années et recherchaient une première expérience en tant que jobiste. Leur motivation a été mise en avant par l’ensemble des partenaires de ce salon. On peut supposer que les jeunes plus âgés, eux, reconduisent leur contrat chez le même employeur au fil des saisons. Un détour par ce salon n’étant donc plus un adjuvant dans leur recherche.

Le moindre succès de cette édition peut également trouver une explication dans la crise sanitaire que nous avons traversée. Autre source d’explication, la date choisie. Cette année, cette dernière était postposée de quelques semaines. In fine, la Maison de l’emploi a déménagé. Certes pas très loin de son endroit "historique" mais visiblement, pour beaucoup, ce changement de localisation n’est pas encore intégré.