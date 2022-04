Quelques instants plus tôt, Grégory Maesen affirme: "Mon activité sera familiale, dans le respect du voisinage. Je veux rester en bonne relation avec mes voisins et mon village."

Grégory Maesen passait, ce mardi, son "grand oral" devant les habitants de Rencheux (Vielsalm), là où il habite et où il veut établir son crematorium pour animaux de compagnie, dans un hall lui appartenant.

«Une demande croissante»

Cette réunion, obligation légale dans le cadre de la demande de son permis, lui a permis de présenter à tous son dossier et répondre aux interrogations qualifiées de "légitimes" lors de cette rencontre. Ses motivations pour son crématorium? Il les détaille: "Je veux accompagner les petits animaux dans leur dernier voyage, répondre à une demande croissante notamment dans la province de Luxembourg et éviter la mise en terre sauvage et illégale de ces petits animaux".

Par ailleurs, lorsque son activité sera lancée, il compte travailler 4 à 5 jours par semaine, en fonction de la demande et ce de 9 à 17h: "Il n’y aura aucune dimension industrielle à mon activité", affirme-t-il.

Son crematorium sera composé d’un seul four. S’il voulait en ajouter d’autres, une nouvelle procédure de permis unique serait indispensable.

Mobilité et odeurs

Plusieurs questions ont émaillé cette rencontre: que deviendront les cendres? Quels seront les animaux acceptés? Pourquoi ne pas s’installer dans un zoning? Quel est le bruit généré par l’activité, quels en seront les rejets ou encore une chambre froide sera-t-elle nécessaire pour le "stockage" des animaux? Grégory Maesen répond à chaque interrogation. L’étude d’incidences qui sera réalisée analysera également l’ensemble de ces points.

Et deux en particulier qui a retenu l’attention non seulement du public mais également du bourgmestre Elie Deblire: la mobilité avec notamment le trafic généré par ce crématorium et les odeurs éventuelles. Sur ce point, le promoteur explique que le système mis en place les rendra presque inexistante. Par ailleurs, il avance: "Cela pollue moins qu’un poêle à pellets".

Dans cette première partie de la procédure, qui prendra de longs mois, les remarques peuvent être rentrées à la commune avant le 4 mai prochain.