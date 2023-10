Vaux-sur-Sûre : Yves Besseling vise un "dernier mandat de mayeur", Guy Mars arrêtera après 36 ans

Sachant cela, il n’est guère risqué d’écrire que le citoyen d’Hompré, qui avait récolté près de deux fois plus de voix que le deuxième de sa liste Patrick Notet (2343 et 1199), devrait donc vivre, sauf catastrophe, un sixième mandat dans le siège de bourgmestre, qui sera donc le dernier. "En 2030, j’aurai 54 ans et ça fera plus de la moitié de ma vie active où j’aurai occupé le poste de bourgmestre, calcule-t-il. À un moment donné, il faut aussi savoir se créer des moments plus calmes." Cela n’empêche en rien, assure-t-il, "la motivation d’être toujours bien présente, avec plusieurs beaux dossiers à poursuivre ou à finaliser. Comme notre premier PCDR qui se termine et où il faudra en lancer un deuxième. Ainsi que le hall sportif à Morhet. Et le Schéma de développement communal avec les projets de lotissements à Sibret et Vaux-sur-Sûre."

Pour mener à bien ces projets, Yves Besseling pourra compter sur une équipe quasi inchangée. En place depuis 2012, l’alliance MR-Les Engagés est reconduite, toujours complétée par des candidats d’ouverture. "Nous partons sur la même configuration, confirme le mayeur. Nous devons nous réunir avec l’ensemble des conseillers en novembre, mais il est déjà acquis qu’une grande majorité va poursuivre. Nous ne devrions avoir que trois ou quatre nouveaux candidats." Et donc seulement trois ou quatre départs sur les 17 conseillers de la liste du bourgmestre. Tous les échevins sortants (Patrick Notet, René Reyter, Olivier Leyder et Cécile Conrard) sont repartants. La présidente du CPAS Pascale Lamoline doit, elle, encore communiquer sa décision, qui penche vers la positive. Guy Mars, lui, va arrêter (voir ci-contre).

Mais, et c’est la véritable question qui anime les citoyens valsurois, seront-ils sur une liste unique, comme en 2018 ou une liste secondaire va-t-elle sortir de terre ? Du côté du bourgmestre, "nous travaillons sur une liste de 17 candidats, en supposant qu’il y en aura une deuxième. Même si je n’ai rien entendu de concret dans ce sens." Si le scénario d’une liste unique venait à se répéter, il faudrait alors 25 candidats.

Du bruit, mais...

Mais à l’heure actuelle, si des bruits circulent, personne n’est encore sorti du bois pour afficher des prétentions réelles de proposer une alternative. Pourtant, il plane l’impression qu’une deuxième liste pourrait récolter plus que les quatre sièges de la dernière opposition (2012-2018). Car les dossiers de lotissements à Vaux-sur-Sûre et surtout à Sibret ont provoqué un vent de contestation, amenant même la création d’un collectif citoyen contre le projet sibretois. Même si "constituer une liste n’est pas notre raison d’être, ce n’est pas à l’ordre du jour. Notre préoccupation reste le projet de lotissement", précise le collectif. La multiplication des appartements sur le territoire communal en irrite aussi certains, alors que cela permet à d’autres d’y vivre.

Mais, quoi qu’il en soit, cette liste alternative n’aurait quasi aucune chance de renverser un bourgmestre populaire qui n’est que le deuxième à porter cette écharpe depuis 1983 (avec Michèle Detaille). Une donne qui en empêche peut-être certains de se lancer. Car sacrifier autant de temps avec l’assurance de finir dans l’opposition n’est pas forcément motivant. Et ce même si la présence d’une minorité dans un conseil communal est toujours bénéfique pour les citoyens.

Après 36 ans, Guy Mars arrêtera

Parmi les quelques conseillers qui ne se représenteront pas, le départ le plus marquant est sans conteste celui de Guy Mars. "C’est une décision mûrie depuis longtemps, assure le Sibrétois de 67 ans. Je n’ai pas d’amertume à arrêter, je pense avoir contribué à la vie de la commune pendant 36 ans. Mais il faut, à un moment, rénover les cadres. Et s’il n’y a pas de place qui se libère, comment intéresser les jeunes à la politique alors que c’est déjà compliqué actuellement ? Mais je serai toujours présent derrière la liste pour la soutenir et aider, c’est sûr."