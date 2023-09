Autorisation pour deux éoliennes à Sibret : " Nous irons jusqu’au bout contre ce projet "

Derniers épisodes en date d’une longue liste, deux projets éoliens portés par Luminus, l’un à Sibret et l’autre près du dépôt Aldi à Villeroux, ont reçu la réponse de la Région wallonne. Avec des fortunes diverses.

Ainsi, la demande de permis unique de Luminus pour deux éoliennes, une cabine de tête et leurs équipements annexes rue du Fortin, à Sibret, vient de recevoir une réponse positive. Et ce même si une éolienne, située à 70 m de l’autoroute, est, elle, refusée.

"À l’origine, le projet, lancé voilà 4 à 5 ans, comportait six éoliennes, précise le bourgmestre Yves Besseling. Luminus a réintroduit un projet de trois éoliennes, aux environs du mois de mars. La Région en a accepté deux, mais pas la troisième car trop proche de l’autoroute. Quand on voit le souci survenu voici quelques semaines sur une éolienne, qui se démantibulait, à la sortie de l’autoroute à Nives et où ils avaient dû installer un grand périmètre de sécurité, certains semblent quand même réfléchir."

Plus que le feu vert encore, c’est l’argumentation qui irrite la Commune valsuroise. Elle va introduire un recours et plus si nécessaire. "Pour les deux éoliennes acceptées, un des arguments de la Région est de dire que le paysage est déjà occupé par l’autoroute et la ligne à haute tension donc que c’est bon pour continuer à le charger, déplore le bourgmestre. C’est un peu basique, on charge la mule. Donc, quoi qu’il arrive, nous avons décidé d’aller en recours auprès de la Région et nous irons jusqu’au bout, au Conseil d’État, si nécessaire. Nous n’allons pas lâcher le morceau car cet argument est la porte ouverte au reste. Après, ce sera quoi ? Certains à la Région semblent oublier ce qu’est la campagne."

La Commune ne sera apparemment pas la seule à introduire un recours contre cette décision. "Le promoteur m’a contacté pour m’indiquer qu’ils allaient également aller en recours car ils veulent les trois éoliennes, pas seulement deux", révèle Yves Besseling.

Encore non pour Aldi

Le deuxième projet, d’une éolienne près du dépôt Aldi de Villeroux, a, lui, été refusé. "Ils avaient déjà introduit deux dossiers, refusés entre autres parce que la zone comprend des espaces protégés et le RAVeL à proximité. Ils ont relancé une demande, sans plus de succès, commente le mayeur. Mais ils peuvent encore aller en recours."

Et du côté de Chaumont ?

Et puisque jamais deux sans trois, Yves Besseling en profite pour faire le point sur le projet d’éoliennes entre Sibret et le terrain de football de Chaumont, appelant à la vigilance des citoyens: "Il avait déjà fait l’objet d’une enquête publique et d’une réunion d’information. La Région wallonne a émis une série de remarques, demandant au promoteur de réintroduire des plans modifiés, avec une nouvelle enquête publique donc. Je tiens à rappeler aux citoyens de bien réagir encore une fois. Car les premières remarques émises ne seront plus prises en compte. Il faut donc qu’ils se prononcent une nouvelle fois. Un toute boîte sur le sujet sera envoyé prochainement."

L’éolien et la Commune de Vaux-sur-Sûre, c’est décidément un combat d’usure, contre vents et marées.