Discutez du harcèlement scolaire, en théâtre et en débat, ce 20 septembre à Sibret

C’est pour cela que l’USC de Vaux-sur-Sûre et Fauvillers a décidé d’organiser une soirée sur ce thème le vendredi 20 septembre à Sibret, avec une pièce jouée par Alvéole théâtre suivi d’un débat. "Nous essayons de mettre en place des activités sur des thèmes d’actualité, sans connotation politique, indique Martine Notet, l’une des responsables. Nous cherchons un sujet sur lequel se focaliser, souvent un problème qui touche une personne du groupe ou l’un de ses proches." Ainsi, ils ont déjà organisé une conférence sur la transplantation d’organes, ainsi qu’un après-midi récréatif au bénéfice des soins palliatifs "Au fil des jours", de Bastogne. "Ici, le harcèlement scolaire nous a semblé un sujet intéressant, d’autant que nous connaissons des élèves touchés par cela, dont l’un a même dû changer d’école, constate Martine Notet. C’est une problématique qui est interpellante. Et les réseaux sociaux semblent empirer le phénomène. Nous avons donc pris contact avec la troupe Alvéole théâtre qui a une pièce sur ce sujet. Cette pièce s’adresse autant aux enfants qu’aux adultes." Au menu de cette soirée au cercle culturel de Sibret, ouverture des portes à 19h avec un verre de bienvenu et des pains garnis offerts. Le spectacle débutera vers 19 h 30, suivi d’un débat qui devrait durer une petite heure, selon l’intérêt du public, évidemment.