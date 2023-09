Les câbles électriques traversent un bâtiment à Rosières: est-ce bien normal ?

Voilà une image qui a étonné plus d’un Rosièrois et autres passants ces derniers jours près de l’école communale du village: les câbles électriques aériens qui traversent une nouvelle construction. Plus précisément, les futurs logements tremplins de la Commune de Vaux-sur-Sûre. Faut-il y voir un nouveau concept de double utilisation des câbles, pour sécher le linge dans le grenier ? Évidemment que non. Pas question non plus d’une erreur singulière.