Roger Marquet, de Chenogne, évoque la Seconde Guerre mondiale à travers deux publications

Rendez-vous tout d’abord avec le P’tit Henri. Une histoire véridique, même si quelque peu romancée. Celle d’un antihéros malgré lui. Ce sont des anonymes, des sans-grade qui sont le mieux placés pour faire ressentir ce que le citoyen lambda a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. À travers les premiers moments de la guerre, l’exode, l’exil, l’Allemagne, la Bataille des Ardennes, "Les tribulations du P’tit Henri en guerre" est paru aux Éditions Jourdan.

La véritable histoire du char Sherman

En association avec le Cercle d’histoire et d’archéologie de Bastogne "Unde Oreris", Roger Marquet dévoile aussi la véritable histoire du Sherman de Bastogne et de son équipage. L’un des symboles de la Nut’s City vient en fait du petit village de Renuamont, dans la commune de Sainte-Ode. Il s’agit d’une refonte du livre paru à la fin des années 90 sous la triple signature de Robert Fergloute, Jacques Degive et Roger Marquet. Une édition augmentée, complétée et agrémentée de nouvelles photos.

Deux parutions pour avoir un regard différent sur cette période de l’histoire dans notre région.