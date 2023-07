Les oreilles coupées et une blessure par balle

L’éleveur, qui souhaite rester anonyme, s’occupe d’une centaine de Blanc Bleu Belge. Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, il a entendu un bruit sourd ressemblant à un coup de feu.

"J’ai entendu le bétail crier, dit-il. Mais ce n’est pas la première fois que l’on entend des coups de feu, je ne me suis donc pas inquiété. Le lendemain, lorsque je suis allé dans ma prairie qui se situe à 200 mètres à vol d’oiseau de ma maison, j’ai compté mes bêtes et j’ai remarqué qu’il manquait un veau âgé de 3 mois."

La première idée a donc été de penser à un acte de braconnage.

"La maman criait après son petit, reprend l’éleveur. Nous avons organisé une battue le dimanche, nous étions cinq à chercher le veau en question. Tout ce que nous avons trouvé, c’est un harnais de chien dans les fils barbelés. Les clôtures, elles, n’avaient rien."

Ce n’est que plusieurs jours plus tard, ce mercredi 19 juillet, que l’éleveur fait la macabre découverte. "Le veau était couché dans l’herbe, quelques centaines de mètres plus loin, dans une prairie à côté de la mienne. J’ai tout de suite compris qu’il était mort. J’ai ensuite découvert qu’il lui manquait une oreille. Ce n’est pas l’acte d’un animal étant donné que l’oreille était coupée bien net, sans doute avec un couteau, à ras de la tête. Il n’y avait aucune trace de morsure et puis, il n’y a pas de viande dans une oreille. Lorsque j’ai retourné le veau, la deuxième oreille avait été coupée de la même manière."

Mais ce n’est pas tout, l’homme a également trouvé une blessure qui ressemble fortement à une blessure par balle. "La police n’avait jamais vu ça, dit-il. J ’ai retrouvé la médaille du veau à 5 mètres de lui, il restait un bout de peau dessus. C’est un acte odieux que de faire ça à un animal. Je l’ai retrouvé à 200 mètres de ma prairie, c’est impossible que quelqu’un ait porté le veau de 150 kg, je pense que quelqu’un lui a tiré dessus et l’a laissé agoniser ensuite."

Une plainte est déposée

Une plainte a été déposée à la police. "La police m’a dit qu’une fois par an, une plainte était déposée parce qu’un veau avait disparu. Ils m’ont dit que généralement, on ne les retrouvait jamais. Je suis à plat. Je n’ai pas les mots. C’est dégoûtant, dit encore l’éleveur, ému . J’ai fait une publication Facebook pour avertir les autres agriculteurs de la région afin qu’ils fassent attention. Et puis, avec le bouche-à-oreille, les nouvelles vont vite. Je n’ai aucun soupçon et je ne pense pas être personnellement visé puisque je n’ai d’histoire avec personne. Tout ce que je sais, c’est que c’est un acte volontaire."

Il a interrogé ses voisins afin de savoir s’ils avaient vu ou entendu quelque chose.

"Tous ont répondu par la négative", termine l’éleveur, qui espère que de tels actes ne se reproduisent plus jamais.

Si c’est une première dans la commune de Vaux-sur-Sûre, ce type de faits s’est déjà produit ailleurs en Belgique et en France, que ce soit sur du bétail ou des chevaux.