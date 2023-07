Vaux-sur-Sûre: Trois ateliers ruraux verront le jour à la Barrière

Le site de la Barrière accueille actuellement un supermarché et un restaurant. Idéalement placé à quelques centaines de mètres de la sortie d’autoroute et en lisière de la route Neufchâteau-Bastogne, ce lieu propose donc une belle attractivité. C’est là que devraient naître dans les prochains mois des ateliers ruraux. "Nous avions déjà voté pour un auteur de projet au conseil communal, explique le bourgmestre Yves Besseling. Nous avons travaillé avec la Fondation Rurale de Wallonie et la CLDR. Un premier projet proposait des espaces vitrées pour proposer quelque chose de différent du hall relais qui devrait être mis en place par Idélux dans la nouvelle zone d’activité au Poteau de Morhet. Ici, on aurait voulu plus accueillir du commercial. Toutefois, l’Administration nous a demandé à proposer des espaces mixtes."