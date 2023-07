Le soleil n’était pas radieux samedi matin et une pluie fine a même envahi le plateau du Centre-Ardenne. Mais pas de quoi refroidir la majorité des habitués aux différentes étapes du Beau vélo de Ravel, mais aussi les nombreux habitants de la région de Vaux-sur-Sûre qui avaient décidé de participer à la randonnée d’un peu moins de trente kilomètres. Près de 4 000 personnes ont finalement participé à cette journée.

Si le public était très clairsemé en matinée, le public a rejoint le site de départ petit à petit alors que l’équipe de la RTBF réalisait les derniers préparatifs pour les émissions en direct en radio et en différé le dimanche après-midi en télévision.

Dans un coin, Émile Goebel attend avec impatience le début de la promenade. C’est le Champagnard de 66 ans qui va servir de guide et de mémoire de la commune. Depuis quelques jours, il a préparé ses petites fiches pour partager son amour pour le patrimoine, la petite et la grande histoire de la commune. "C’était ma première expérience en radio ; ce fut inoubliable", lançait-il à l’issue du parcours.

Adrien Joveneau interview l’invité du jour, le journaliste Sébastien Nollevaux. ©ÉdA

Chantal Goya sur scène

Il est 13 h 15, c’est le moment du départ. L’invité du jour Sébastien Nollevaux se félicite d’être présent. Parmi les participants, on retrouve l’ancienne Flame Aline Zéler, originaire de la commune, venue rouler en famille.

Le bourgmestre Yves Besseling peut déployer le drapeau indiquant le début de la randonnée. Et c’est parti pour un premier tronçon sur le bitume en direction du pré-Ravel à la sortie de Vaux-sur-Sûre, à proximité du zoo parc. Le ciel est plombé, mais laisse quand même jaillir quelques rayons de soleil. Passage dans l’ancienne voie de chemin de fer pour la quitter à Sibret. La descente d’Assenois propose de superbes paysages, puis on retrouve l’ancienne voirie du tram, avec le calme et la végétation de la vallée de la Strange.

Le temps d’une halte dans un champ qui jouxte les étangs de la Strange et c’est déjà le temps de rejoindre Vaux pour profiter du spectacle de Chantal Goya. Avec son éternelle jeunesse, la chanteuse fait rejaillir les souvenirs des plus anciens et envoie les plus jeunes dans son univers si singulier.

Une réussite qui aurait sans doute été encore plus belle si la météo n’avait pas décidé d’être moins agréable samedi.

Prochain rendez-vous pour les amateurs du Beau Vélo à Gembloux la semaine prochaine et puis à Bastogne pour l’étape finale de cette 25 édition le 26 août.