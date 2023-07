Le Beau Vélo de RAVeL de retour à Vaux-sur-Sûre ce samedi avec Chantal Goya (+ parcours)

Pour les 25 ans de cette émission radio, Le Beau Vélo de RAVeL fait son retour au cœur de l’Ardenne pour une nouvelle édition. Rendez-vous donc dès le matin aux abords du terrain de football pour participer aux différentes animations qui seront proposés sur le site. Les participants à la balade prendront le départ à 13 h 10 pour quelque 28,8 kilomètres en prenant tout d’abord l’ancienne ligne de chemin de fer 163 en direction de Morhet-Gare.

Les cyclistes prendront alors la direction d’Assenois pour rejoindre l’ancienne ligne du vicinal qui les emmènera vers les étangs de la Strange, lieu de la halte ravitaillement. Là, ils seront accueillis par la fanfare des Echos de la Sûre. En selle ensuite pour la dernière partie de la promenade qui permettra de découvrir les villages de Chaumont, Cobreville et Nives et finalement le retour à Vaux vers 15 h 45.

Après l’effort, place à la fête avec des concerts gratuits et d’abord celui de Chantal Goya et ses tubes que tout le monde reprendra en chœur, sans doute, avec soit un peu de nostalgie, soit une petite gêne de connaître les paroles par cœur. Place ensuite à FM Air et Collegians Band.

Pour cette deuxième étape estivale des Beaux Vélos, l’animateur Andrien Joveneau accueillera sur son tandem Sébastien Nollevaux, l’ancien animateur d’ On n’est pas des pigeons et actuel chef éditorial de La Une. Et surtout originaire de notre province. Un T-shirt et un brunch seront offerts aux 800 premiers inscrits, soit sur le site de la RTBF, soit au lieu de départ jusqu’à 13 h. Une boucle familiale de 12,5 km est également proposée. Il est également possible de louer des vélos tout chemin (16 euros) et vélo à assistance électrique (37 euros) ou tandem (24 euros) à réserver lors de l’inscription en ligne ou par téléphone au 0479 069 251.

Tout est donc en place pour proposer une belle journée à tous les participants de cette halte valsûrienne du Beau Vélo de RAVeL.