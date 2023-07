Vaux-sur-Sûre en faveur du SDT, à une condition qui concerne Sibret

"C’est à mettre en perspective avec les projets de lotissements à Vaux-sur-Sûre et à Sibret, souligne le bourgmestre Yves Besseling. Nous avons finalement anticipé ce Schéma, avec l’objectif d’une centralité à Vaux-sur-Sûre. C’est cohérent par rapport à notre politique."

Ce SDT a en effet pour but de définir des "centralités" qui accueilleront, dans 5 ans, 75 % des nouveaux logements, avec une densité de 20 logements par hectare. Pour 25 % dans le reste du territoire, avec une densité équivalente ou plus faible à 10 logements par hectare. Et ce, dans l’idée de l’optimisation spatiale du territoire wallon et de la lutte contre l’étalement urbain. "Ainsi, en centralité, un terrain de 50 ares sera divisé en 5 parcelles de 10 ares alors qu’en dehors, ça donnera 2 parcelles de 25 ares", illustre le bourgmestre.

"Plus raisonnable"

Pour la commune valsuroise, le SDT a défini une seule centralité, le village de Vaux-sur-Sûre. Mais le collège en aimerait deux. "Nous allons remettre un avis favorable au conditionnel, en demandant que le village de Sibret soit également retenu comme une centralité, précise Yves Besseling. Selon les nombreux critères établis par ce SDT, il devrait logiquement obtenir ce statut. Les experts de la Région wallonne l’ont d’ailleurs confirmé lors de la dernière réunion. Il serait plus raisonnable de répartir l’impact de ces 75 % sur deux villages, qui sont de même taille. D’autant qu’une commune voisine plus petite a, elle, deux centralités."

Listant les points en faveur de Sibret, le mayeur précise qu’une supérette verra le jour dans le projet immobilier de Grandjean dans le centre du village, le permis venant d’urbanisme d’être délivré.

Fini de compenser !

Autre motif de satisfaction pour les élus valsurois, la Commune de Vaux-sur-Sûre s’épargnera des soucis avec plusieurs propriétaires de terrains. "Il n’y a plus besoin de compenser les nouvelles zones d’habitat en en retirant à d’autres endroits, annonce le bourgmestre. Pour créer 15 ha à Vaux, il fallait en retirer ailleurs, à Chenogne, Morhet, etc. Ce n’est plus le cas désormais. Nous abandonnons donc la révision du plan de secteur dans ce sens."

Plus étonnant peut-être, Yves Besseling en profite également pour donner des conseils aux propriétaires des terrains à bâtir situés en dehors de Vaux-sur-Sûre et Sibret: "Nous conseillons à ceux qui ont un projet immobilier en tête de ne pas attendre. Ce SDT sera appliqué dans 5 ans, donc le terrain existera toujours, mais la densité permise dessus sera moindre et le projet réduit. Nous le soulignons pour ne pas que les gens soient surpris dans quelques années."

La reconnaissance de Sibret comme centralité n’est pas la seule demande valsuroire auprès de la Région wallonne. Sur proposition du conseiller Patrick Blaise, elle souhaiterait que la commune de Vaux-sur-Sûre soit reprise dans la zone métropolitaine du Luxembourg, qui reprend la zone d’influence du Grand-Duché et qui s’arrête actuellement aux voisins martelangeois. Ce qui offrirait certaines facilités. Sans surprise, le point passe à l’unanimité.

PIC 22-24 : sept chantiers

La première phase du PIC 2022-2024 a été votée à l’unanimité. Pour un total de 1,079 million €, sept chantiers sont prévus. Cela concerne l’entretien des cimetières (avec un nouveau revêtement dans les allées) et l’entretien de voiries (avec de nouveaux filets d’eau) à Sûre, Lavaselle, Lescheret et Mande-Sainte-Marie.

Rosières : Égouts cherchent maisons

Pour améliorer le taux de raccordement aux égouts à Rosières, des agents Idélux vont réaliser un cadastre et rencontrer les citoyens concernés.