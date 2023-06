Les fermes ouvriront leurs portes ce week-end aux visiteurs

Vaches, poules, légumes, céréales, chevaux et même ânes,… L’agriculture peut prendre diverses formes. Des facettes que l’ Agence wallonne pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité (APAQ-W) souhaite mettre en avant lors de la 26e édition des "Journée Fermes Ouvertes" qui se dérouleront ce week-end des 1er et 2 juillet à travers toute la Wallonie sur le thème de la consommation durable et lors desquelles une cinquantaine de fermes accueilleront les visiteurs.