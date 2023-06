Le périple de Claude Paul, 69 ans: de Vaux à Vaux, 1 135 km à vélo

"Il y a une dizaine d’années, le Chestrolais Albert Daco m’a donné goût aux longues distances, explique-t-il. Avec lui, j’ai fait plusieurs diagonales en Belgique, comme Ostende-Maaseik-Chimay ou encore Neufchâteau en Belgique et Neufchâteau en France, un aller-retour de 400 km, le tour de la province de Luxembourg (360 km) et nous avons aussi longé les frontières de la Belgique pour réaliser 1 000 km à la fin du premier confinement." Et il n’en est pas resté là avec Vaux-Bordeaux, le tour des Abbayes trappistes.

"En 2023, Albert m’a signalé qu’il ne ferait plus ce genre de périple et, comme j’avais toujours eu l’idée de tenter l’expérience en solo, je me suis dit que c’était maintenant. Le choix est venu tout simplement en voyant la plaque devant la commune. Et j’ai donc décidé de me lancer dans le projet avec 3 500 km dans les jambes et mes expériences antérieures."

9 141 mètres de dénivelé

Le cycliste s’est alors lancé pour quatre étapes aller et autant de retour avec des arrêts à Sainte-Menehould, Troyes, Pouilly et Saint-Victor. 1 135 km, un dénivelé de 9 141 mètres, 53 heures de vélo, une température de 16° à 36°, deux heures de pluie, pas un souci mécanique, les chiffres sont impressionnants. "Pour mon dernier jour, j’ai dû composer avec un parcours de 150 km à la suite de travaux, se souvient encore Claude Paul. Un vent de face toute la journée, la chaleur, c’était usant, mais cela a été très vite oublié. " Et le cycliste de déjà penser à un prochain périple en 2024.