Georges François et Paula Frankard ont la chance de pouvoir le fêter, se souvenant du 24 mai 1958, un lundi de Pentecôte. Georges s’installe alors dans la ferme de sa belle-famille à Juseret avant de reprendre l’exploitation avec son épouse. Une vie rythmée par les saisons.

60 ans de mariage

Jean Lamoline et Christianne Rockens se sont unis à Bercheux le 22 juin 1963. Près de dix ans plus tard, ils ont ouvert une boulangerie, une affaire de famille qui a rythmé une grande partie de leur vie. Cinq enfants viendront animer la vie familiale.

Le 30 septembre 1963, Jeanneot Bastin et Léona Bastin se disent oui à la commune d’Ambly. Ils rejoindront ensuite la ferme familiale à Strainchamps. Il y a quinze ans, ils déposent leurs bagages à Cobreville pour y recevoir leur grande famille.

Depuis soixante ans, Émile Conrard et Paulette Lafontaine vivent dans la simplicité au sein de leur ferme. Une vie qui a vu poindre trois enfants, sept petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants.

Albert Ska et Julienne Cope sont complices depuis soixante ans dans leur ferme de Remience. Touche à tout, il est féru de mécanique. Julienne est une amoureuse du monde animal, de son potager. Trois enfants sont venus agrandir la famille.

50 ans de mariage

Guy Verlaine et Jeanne Kaiser ont convolé en justes noces le 4 mai 1973 deux ans après s’être rencontrés au bal à Mageret. Facteur, Guy fera sa carrière à Bastogne alors que Jeanne se chargera de l’éducation de leurs trois enfants. Guy et Jeanne restent encore très actifs dans le domaine associatif.

Jean-Marie, qu’on appelle Jean-Hubert Pékus et Monique Doucet sont des Sibrétois pur jus. Après avoir partagé plein de moments de bonheur dans la troupe de théâtre, ils font un pas supplémentaire le 19 mai 1973. De leur union est née Valérie qui va donner naissance à trois enfants. Mais le nom Pékus est bien connu pour ses articles de baptême, les listes de mariages et de naissance. Et même les pralines à Bastogne. Jean-Hubert sera aussi le dernier bourgmestre de Sibret, de 1971 à 1976.

Prosper Henin et Jocelyne Cop ont partagé leur consentement il y a cinquante ans. Une vie consacrée à la ferme familiale. Quatre garçons viendront compléter la maisonnée. Balades à vélo, marche, jardinage, mais aussi pâtisserie pour Jocelyne animent à présent leurs journées.

Étienne Jeanmart et Agnès Chuet ont uni leur destinée le 24 décembre 1973 à Auvelais. Installés à Bruxelles avec un travail dans les finances pour madame et dans l’architecture pour monsieur, ils tombent amoureux d’une bâtisse à Nives. Tous les week-ends, ils partent donc à la découverture de la région.

Jean Maquet et Claudine Kimus se sont mariés à Fauvillers le 3 août 1973. Jean a travaillé chez Degives à Bastogne, à la laiterie de Recogne avant de passer la plus grande partie de sa carrière comme représentant pour la firme AEG. Institutrice, Claudine a voyagé dans de nombreuses écoles. Elle déposera finalement son journal de classe chez les Frères de Bastogne. Trois enfants viendront illuminer la vie du couple.

André Dabe et Jeanine Demande partagent leur vie depuis cinquante ans, après être passés à la commune d’Hompré le 23 mai 1973. Installés à Libramont, André réalisera la plus grande partie de sa carrière comme chauffeur dans des entreprises de travaux publics alors que Jeanine se chargera du foyer et de chouchouter leurs trois enfants. En 1980, ils retrouvent la commune, à Cobreville.