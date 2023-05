Ainsi à l’extraordinaire, il a été décidé d’adapter l’enveloppe pour les travaux au centre de Bercheux (935 000 €). Cela concerne l’installation de dix nouveaux candélabres (18 000 €) et l’enfouissement du réseau électrique (35 000 €). Dans ce cadre aussi, il a été décidé d’inscrire une somme de 300 000 € pour l’achat d’un nouveau bus communal.

"Comme il faut au moins un an de délai, il faut prévoir", explique le bourgmestre Yves Besseling. La volonté est de pouvoir présenter le cahier des charges au plus vite. 1,2 million d’euros sont aussi prévus pour la salle de village de Juseret. Enfin, on prévoit encore 50 000 € pour l’achat d’un siège pour un cabinet dentaire qui pourrait voir le jour dans la maison médicale.

"Nous pouvons déjà compter sur un médecin et un orthodontiste au sein de la maison médicale, précise encore le mayeur valsûrois. On espère à présent accueillir un dentiste, mais la dépense ne sera effectuée que si nous sommes sûrs de la présence de ce dentiste à Vaux."

La Commune de Vaux-sur-Sûre va également signer une convention avec Idélux Projets pour le développement de la mobilité douce. "L’objectif est de créer de nouvelles boucles cyclables pour le vélo route et pour le VTT, annonce Yves Besseling. 15 000 € HTVA sont prévus pour ce dossier. On aimerait savoir où les dessiner, où trouver des subsides pour le traçage, le balisage."

Le Beau Vélo de Ravel de retour

Les édiles ont encore voté la convention avec le Beau Vélo de Ravel (18 000 € HTVA).

Cette émission radio et télé qui draine des centaines de personnes sera donc de retour sur les routes de Vaux-sur-Sûre le 15 juillet prochain pour donner une belle vitrine aux paysages de la région.

La Commune de Vaux-sur-Sûre veut donc aussi se positionner comme lieu de prédilection pour les amateurs de la petite reine.

Des projets éoliens pas les bienvenus

En fin de séance, le bourgmestre a fait le point sur les dossiers éoliens qui sont dans les cartons.

"Une enquête est en cours pour la société Aspiravi qui voudrait installer quatre mâts en vis-à-vis de ceux qui sont déjà installés et qui seraient donc érigés du côté de Belleau. Par ailleurs, Luminus a aussi relancé son projet qui devrait voir le jour entre Sibret, Clochimont et Assenois. Notre démarche sera toujours la même: nous allons mandater un avocat pour défendre nos droits et nous motivons les citoyens à indiquer également leur désaccord face à ces projets."