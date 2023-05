Jean-Hugues Gooris, une fenêtre sur le monde pour les écoliers valsurois

"Jusqu’ici, je racontais mes aventures surtout à la télévision, dans des conférences ou avec des projections en salle, explique Jean-Hugues Gooris. Mais je me suis rendu compte qu’il y avait très peu d’enfants qui me suivaient. Progressivement, j’ai commencé à ressentir un manque de sens. À la base, je suis éducateur et j’avais envie de partager, avec mon association Let’s Gooris, mes aventures avec les enfants."

Parmi les écoles qu’il a visitées, il y a celle de son enfance, l’école de Morhet. L’initiative est née du comité de parents. "Je leur ai raconté mon voyage de quatre mois à vélo dans les Balkans, ma traversée du désert du Sahara où j’ai rencontré des enfants nomades, mon voyage à Istanbul et la traversée de l’océan à la voile jusqu’en Polynésie. J’ai pu leur parler de la culture du tatouage. Mon voyage en Patagonie aussi, avec les Mapuches au Chili en Amérique du Sud, l’occasion de faire découvrir la culture autochtone et de parler de mon rapport à la Terre, de l’évidence de la protéger… Les enfants étaient vraiment captivés et intéressés par mes histoires. Ça m’a fait très plaisir."

Une source d’inspiration

D’incroyables aventures, qui ont généré énormément de retours positifs. "C’était déjà beaucoup d’émotions pour moi de revenir face à ces bancs de mon enfance, confie le globe-trotteur. En quelque sorte, après dix ans, la boucle est bouclée. Et les retours des enfants étaient super. Quand ils me disent qu’ils sont étonnés de voir autant de gentillesse partout dans le monde, tant de cultures différentes qu’ils ne connaissaient pas… Une petite fille m’a écrit en disant que “j’étais une inspiration pour faire le tour du monde, et qu’une grande aventure s’ouvrait à elle via moi”. C’est forcément hyper touchant."

En partageant son expérience, Jean-Hugues Gooris cherche surtout à bousculer les visions qu’ont les enfants sur le monde: "Mon objectif, ce n’est pas de parler de moi, je ne suis qu’une fenêtre sur le monde, mon but c’est de le partager. Le voyage, l’aventure, on en parle que très peu, alors que c’est aussi une école de vie. “Quand rien n’est prévu tout est possible.” J’essaye de rassurer les enfants sur l’avenir. S’ils ne savent pas vers où ils veulent aller, ce n’est pas grave, tant qu’ils croient en ce qu’ils font et qu’ils sont ouverts d’esprit sur le monde et la rencontre avec les autres."