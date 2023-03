Tout à fait. On sent également l’impatience du public car ils sont nombreux les carnavaleux et d’autres à nous faire part de leur empressement à se retrouver. Nous avons revécu une préparation puisqu’en 2020, tout était prêt et puis il y a eu l’annulation juste avant. Et donc, nous sommes d’autant plus impatients, surtout pour l’intronisation de notre Feu Follet, de pouvoir profiter du travail fourni.

Cela n’a pas été trop difficile de garder les bénévoles en haleine ?

Je craignais un peu au niveau des bénévoles que l’on ait difficile à "boucher" tous les postes. Mais pas du tout ! De nombreuses personnes, qui ne faisaient pas partie de notre listing de bénévoles, nous ont contactés pour proposer leurs services. Cette année, ce n’est pas moins de 170 bénévoles qui vont nous permettre de faire la fête.

Le Feu follet a également dû faire preuve de patience. Comment a-t-il gardé son entrain ?

C’est peu dire, le pauvre. Se préparer pendant des mois et à quelques jours du moment M, être obligé de se terrer. Vivre en "hibernation" pendant 3 ans, c’est un peu l’enfer, surtout pour une personne hypersociable et très pipelette. Notre Feu Follet n’a pas ménagé ses efforts pour garder la flamme allumée et a profité de ce long temps de gestation pour agrandir sa suite (c’est accompagné d’une troupe de 90 personnes qu’il sortira), pour revoir ses musiques (qu’il a modifiées) et pour s’entraîner à tenir jusqu’au bout de la nuit.

Un petit mot sur le futur Feu Follet ?

Nous l’avons choisi pendant l’été 2019, lors d’une réunion du comité. Lorsque son nom a été proposé, il a fait l’unanimité au sein du groupe. Comme nos trois précédents Feu Follet, il a été baptisé et a réussi toutes ses épreuves avec succès. Il promet d’être à la hauteur de nos espérances. Depuis le début de son aventure, il se prépare, dans le plus grand secret, à jouer son plus grand rôle, avec beaucoup d’enthousiasme. Perfectionniste, il ne fait pas les choses à moitié et prévoit tout dans les moindres détails. Il se réjouit vraiment de vous être enfin présenté.

Des choses particulières pour cette édition ?

Pour cette édition, nous avons une nouvelle fois cherché à proposer une intronisation originale le vendredi. Nous l’avons plus envisagée comme un petit spectacle. Au moment de l’allumage de la meule le samedi, il y aura d’abord une démonstration de cracheurs de feu. Ces cracheurs de feu défileront également dans le cortège. Et puis, comme toujours, un feu d’artifice à l’allumage de la meule.

Être un carnaval nocturne, est-ce un avantage ou un inconvénient ?

Un avantage. C’est le seul carnaval nocturne de la province et donc cela lui confère une particularité. Et puis, aux couleurs s’ajoutent les loupiotes. C’est d’autant plus magique. On se réjouit vraiment de proposer un carnaval qui rassemblera et qui permettra à tous de s’amuser.