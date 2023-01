Vaux-sur-Sûre: près de 3 millions d’euros investis dans les voiries

L’échevin René Reyter a voulu saluer le travail du chef des travaux qui "réalisent tous les cahiers des charges et permet donc une substantielle économie à la commune."

Le PIC propose donc des travaux qui concernent le renouvellement total ou partiel du revêtement de la voirie, mais aussi à certains endroits la pose de filets d’eau ou d’aménagement de sécurité. Ce sera le cas à Sûre, au centre de Lavaselle, rue de la Longue Virée à Lescheret, à Mande-Sainte-Marie, à Hompré (avec la création d’un parking à proximité du RAVeL, à Villeroux vers Senonchamps, entre Chaumont et Hollange, entre Vaux-sur-Sûre et Juseret, entre le terrain de football de Chaumont et Assenois, rue Dry Bar à Sibret.

Par ailleurs, deux aires de covoiturage verront le jour ou seront aménagées aux bretelles d’autoroute de Villeroux et Cobreville. 5 600 mètres carrés de tarmac seront également déposés dans les cimetières et les glissières de sécurité seront changées à Grandru et Poisson-Moulin.

Un maillage pour rejoindre le Vauxhall

Pour ce qui est du PIMACI, il a pour objectif de permettre de rejoindre un lieu central pour faire des transports en commun ou un covoiturage. "Généralement, c’est pour rejoindre une gare, mais nous n’en avons pas, précise le chef des travaux. Nous avons alors conçu un maillage qui va de Grandru au Vauxhall à Vaux-sur-Sûre." Des aménagements seront donc réalisés de Grandru à Remichampagne, puis vers Cobreville et l’aire de covoiturage, mais aussi vers Sûre pour arriver à Vaux. L’objectif est de sécuriser les usagers faibles (piétons et cyclistes). Et de préciser: "Grâce à ces travaux, nos routes seront dans une situation favorable même si on sait que c’est un éternel recommencement et qu’il reste encore quelques endroits à surveiller. Avec un investissement permanent de 120 000 à 150 000 pour les filets d’eau, c’est aussi la preuve que la Commune continue à investir."

Même si tous les projets sont à présent établis, ils doivent attendre l’aval de la Région, puis revenir sur la table du conseil pour être totalement validé. Les premiers chantiers ne devraient donc pas débuter avant la fin de cette année voire début 2024.