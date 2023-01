Cent accueillants, issus de huit communes, en formation à Vaux-sur-Sûre

Lora Moinil, coordinatrice ATL de Daverdisse, se faisant porte-parole de tous les coordinateurs, confirme: "Nous avons un métier indispensable tant pour les parents que pour les enfants. Beaucoup passe une grande partie de leur temps en accueil extrascolaire. C’est pourquoi il est indispensable de leur proposer un accueil de qualité. Chaque jour, dans notre métier de coordinateur, responsable de projet, accueillant, nous réfléchissons, innovons. Dans ce cadre, il est indispensable de former nos accueillantes et accueillants. Nous souhaitons à travers la journée voir faire découvrir les réalités du terrain des autres, que vous puissiez faire des rencontres intéressantes et que vous puissiez repartir dans votre commune avec plein de nouvelles idées et recharger de motivations."

Plus de cent accueillants extrascolaires se sont ainsi retrouvés pour partager un programme des plus étoffés avec huit ateliers comme la découverte de la trousse de secours, les rituels, des petits jeux rapides, les moments de pause et de retour au calme, la communication, l’accueil inclusif, les émotions ou encore les grands jeux. De quoi étoffer encore ses connaissances pour en faire profiter tous les enfants.