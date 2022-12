Un troisième véhicule A Vaux Service

Si la voiture a réalisé 200 courses lors de la première année avec une trentaine d’usagers, le projet a vu arriver un second véhicule pour atteindre, en 2022, quelque 1581 courses et 86 bénéficiaires. "Et ce n’est pas que pour les aînés, précise la présidente de CPAS Pascale Lamoline. C’est un service pour toute la population. Mais ce n’est possible que grâce aux seize conducteurs bénévoles." Pour poursuivre la progression de ce projet, le CPAS peut à présent compter sur un troisième véhicule qui a été acquis grâce au soutien de 23 entreprises et indépendants de la commune. De quoi répondre aux nombreuses demandes.