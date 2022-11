« Françoise est une fausse, une menteuse »

Les téléspectateurs cherchent bel et bien à comprendre pourquoi Bernard n’est pas arrivé avec Françoise en finale. Alors qu’ils s’étaient embrassés en voyage, Bernard explique ce qu’il s’y est vraiment passé. "Le deuxième jour du voyage, elle m’a dit qu’elle voulait se mettre avec moi, qu’elle me trouvait bien. Elle m’a dit que si on se mettait ensemble, au cas où il m’arriverait quelque chose, qu’il faudrait faire des papiers, parce que mes enfants pourraient la mettre en dehors de la maison. Elle prévoyait l’avenir, elle voulait venir ici, et qu’on se mette ensemble. En gros, il fallait que je meure, pas le plus vite possible mais quand même. Quand j’ai été la chercher chez elle à Charleroi, j’ai bien compris, elle a menti, elle disait qu’elle avait un appartement, mais c’était une cage à poule.". Pourtant, au départ, l’agriculteur avoue avoir été charmé. "Moi j’y croyais, c’est vrai que j’avais eu un coup de foudre pour elle. Mais elle a fait de la comédie, c’est une femme qui est fausse, une menteuse, elle fabule. Mon ex-femme était bipolaire, et Françoise est bipolaire aussi. Après le voyage, on ne s’est plus revus".

Plainte à l’Afsca

Le Sibrétois explique ensuite avoir eu des ennuis avec Françoise. "Moi j’ai eu des ennuis avec elle, et pas des petits. Quelques jours après le voyage, elle m’a dit qu’elle ne venait pas à la finale avec moi. Françoise cherchait un portefeuille et un toit. J’ai eu l’Afsca qui est venu contrôler la ferme quelques jours après le voyage, ils ont retourné toute la ferme. C’est elle qui avait porté plainte. Cette femme c’est comme les gens qui, quand ils n’arrivent pas à leurs buts, viennent vous ennuyer après, ce sont des malades !".

Bernard cherche toujours l’amour

Aujourd’hui, Bernard cherche toujours l’amour. "Avec Cathy on est restés amis, j’ai gardé contact avec. On s’appelle de temps en temps". Si ce n’est ni avec Cathy, ni avec Françoise, l’agriculteur explique qu’il est actuellement en contact avec une autre femme. "J’ai une dame qui m’a écrit, et normalement elle vient ce week-end. Elle vient de Chimay, et elle a trouvé que j’étais bien. On a parlé quelques fois au téléphone".