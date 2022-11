L'Amour est dans le pré : Françoise accompagnera Bernard en voyage

Lors de l’arrivée de l’animatrice de l’émission Sandrine Dans à la ferme, Cathy et Françoise, les deux dernières prétendantes de Bernard, ont toutes deux exprimé leur gratitude envers lui. "Il est vraiment gentil, et d’une simplicité… On n’a pas envie de partir, il est très bien, vraiment très bien", a d’abord confié Cathy. "Il est super-accueillant, même son fils Jean-Félix est adorable", a poursuivi Françoise.

Bref, c’est donc comblées, mais à contrecœur, que ces deux dames ont entrepris le bouclage de leurs valises, synonyme de départ de la ferme.

Très émue, Cathy n’a pu s’empêcher de retenir quelques larmes lorsque l’animatrice de l’émission a initié une rétrospective de leur expérience.

Pour l’une d’entre elles, l’aventure touche peu à peu à sa fin, tandis que pour l’autre, c’est une toute autre qui s’apprête à commencer.

Émotion palpable entre père et fils

Avant le moment fatidique du choix, Bernard a profité de quelques instants avec son fils, Jean-Félix, pour le sonder: "Laquelle me conviendrait le mieux ? À ton avis ?", a demandé l’agriculteur, "Oh elles sont joyeuses toutes les deux, mais peut-être… je dirais plutôt Françoise", enchaîne Jean-Félix.

Bernard poursuit l’échange avec son fils en le remerciant de l’avoir inscrit à l’émission, la gorge quelque peu nouée et rattrapé par l’émotion. En voyant son papa ému aux larmes, l’adolescent n’a pas réussi, lui aussi, à retenir ses larmes. Une belle séquence d’accolade entre père et fils s’est ensuite offerte aux téléspectateurs. "Ça va aller hein, on trouvera la bonne personne !", a conclu Bernard dans les bras de son gamin.

Au revoir Cathy

En fin d’émission, c’est avec le cœur lourd que Bernard a livré sa décision ; celle de partir avec Françoise en voyage, aux dépens de la douce Cathy qui, très fair-play, leur a souhaité tout le bonheur du monde.

L’heureuse élue s’est ensuite empressée de questionner le Sibrétois: "Tu ne regrettes pas ton choix ?".

"Sûrement pas non ! J’ai eu un coup de cœur depuis le début, quand on s’est vus au speed dating ", répond Bernard.

La semaine prochaine, les téléspectateurs découvriront les coulisses de ce fameux voyage entre tourtereaux. Les mènera-t-il vers le début d’une belle et longue histoire d’amour ?